Accidente en Carlos Paz: un motociclista impactó contra el guardarrail

Un accidente vial se registró este lunes a media mañana en barrio Sarmiento de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 en la intersección de calles Holbein y Guido Spano, donde un motociclista de 33 años perdió el control de su Honda Wave 110 cc e impactó contra el guardarrail.

Al lugar acudió personal de Vittal, que diagnosticó un traumatismo en el miembro inferior derecho. El conductor recibió curaciones en la misma escena y no fue necesario su traslado.

La Policía de la Departamental Punilla intervino en el operativo y labró las actuaciones correspondientes.