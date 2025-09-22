Cinco detenidos y más de 700 dosis de drogas incautadas en los festejos de primavera

La llegada de la primavera en Córdoba estuvo acompañada por un fuerte despliegue de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que dejó como saldo cinco detenidos y la incautación de más de 700 dosis de drogas en distintos puntos de la provincia.

Durante el fin de semana, efectivos de la FPA realizaron 186 procedimientos positivos en los festejos masivos que tuvieron lugar en Villa Carlos Paz, Embalse, Potrero de Garay, Villa Allende, La Calera, Villa Rumipal y San Roque.

Noticias Relacionadas Córdoba: un pasajero murió tras descompensarse en un colectivo

El operativo combinó equipos operativos, personal de investigación y la división K-9, con el objetivo de combatir el narcomenudeo y desalentar el consumo de sustancias prohibidas en medio de los eventos multitudinarios.

Como resultado, se secuestraron 707 dosis de marihuana, 67 de cocaína, psicofármacos, troqueles de LSD, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

En cuanto a las detenciones, tres personas fueron arrestadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, una por resistencia a la autoridad y otra por comercialización agravada, sorprendida mientras vendía drogas en un evento en Villa Carlos Paz.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso el traslado de los detenidos y del material secuestrado a sede judicial para la continuidad de las actuaciones.