Como sigue la salud de Thiago Medina

Buenos Aires. Daniela Celis brindó ayer a la tarde una actualización clara sobre el estado de salud de Thiago Medina. La exparticipante de Gran Hermano explicó a través de su cuenta de Instagram que Medina se encuentra estable, asistido por respirador mecánico y permanece sedado. Aclaró que no requiere drogas para sostener la presión arterial y detalló que los pulmones son los órganos más afectados. Celis enfatizó que la evolución de Medina se evalúa día a día, como parte de un delicado proceso de recuperación. La cadena de oración por su salud continúa activa, convocando solidaridad y acompañamiento ante la situación incierta que vive el joven. Además, resaltó que la cirugía practicada tanto en el tórax como en el abdomen muestra progresos positivos. El pedido de fuerza y sanación se ha vuelto un mensaje constante en sus comunicaciones, reflejo de la esperanza que mantiene tanto la familia como el entorno cercano.

La primera información oficial acerca del estado clínico de Medina llegó durante la mañana del domingo a través del hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tras casi dos días sin partes oficiales. El hospital indicó que el paciente se mantiene estable, confirmando los datos aportados por el círculo íntimo. El viernes, el comunicado oficial indicó que Medina continúa en terapia intensiva y sin necesitar el suministro de inotrópicos. Los equipos médicos destacaron la existencia de parámetros respiratorios adecuados y describieron el pronóstico como reservado, a la espera de la evolución clínica de las próximas horas.

