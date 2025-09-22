Conducían alcoholizados y trataron de huir de la Policía

Córdoba. Un operativo policial desarrollado en la madrugada de este lunes en la ciudad de Córdoba terminó con la detención de dos jóvenes de 22 y 19 años que conducían en estado de ebriedad y efectuaban maniobras temerarias en la vía pública.

El hecho se inició cuando las cámaras del 911 detectaron a dos vehículos circulando de manera peligrosa en la intersección de Av. Juan B. Justo y Av. Eduardo Bulnes. Al advertir la presencia policial, los conductores intentaron evadir el control, generándose un seguimiento controlado que culminó en Av. Arturo Capdevila al 170, en barrio Ayacucho.

En el lugar, los efectivos detuvieron a los jóvenes, quienes se desplazaban en un Renault Kwid y una Fiat Fiorino, que fueron secuestrados. Personal de Policía Caminera realizó los test de alcoholemia, arrojando resultados positivos en ambos casos.

Los aprehendidos y los rodados quedaron a disposición de la Justicia.

