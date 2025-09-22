Córdoba: dos jóvenes detenidos por manejar alcoholizados y evadir un control

Córdoba: dos jóvenes detenidos por manejar alcoholizados y evadir un controlFueron captados por las cámaras del 911 en pleno intento de evadir un control. Se secuestraron los autos y ambos dieron positivo en alcoholemia.
Dos jóvenes de 22 y 19 años quedaron detenidos este lunes tras ser sorprendidos mientras conducían alcoholizados y realizando maniobras riesgosas en la ciudad de Córdoba.
El hecho fue advertido por el sistema de cámaras del 911, que detectó la conducción temeraria y dio aviso inmediato a los móviles en la zona. Al intentar evadir un control policial, ambos fueron interceptados y reducidos en un operativo cerrojo.
En el procedimiento se secuestraron los dos vehículos en los que circulaban. A los conductores se les practicaron test de alcoholemia, que arrojaron resultado positivo en ambos casos.
La Policía de Córdoba informó que los jóvenes fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Fiscalía correspondiente.