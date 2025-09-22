Córdoba: un hombre perdió la vida tras caer con su bicicleta al canal

Un trágico episodio ocurrió este lunes en barrio Guiñazú de Córdoba capital, donde un hombre de 41 años perdió la vida al caer con su bicicleta en el Canal Maestro Norte.

El hecho sucedió a la altura de calles Del Cielito y De Las Tonadas. Según testigos, la víctima habría perdido el control del rodado y terminó dentro del canal.

Efectivos del Departamento DUAR se hicieron presentes en el lugar y, tras aplicar técnicas de rescate, lograron extraer el cuerpo que se hallaba a unos dos metros y medio de profundidad.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de Distrito III, Turno V, a cargo de la Dra. Patricia García Ramírez, que intentará determinar las circunstancias que derivaron en la caída y posterior fallecimiento.