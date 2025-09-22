Córdoba: un pasajero murió tras descompensarse en un colectivo

Un hombre de 45 años falleció este domingo por la tarde mientras viajaba en un colectivo en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Armada Argentina y Cajamarca, en barrio Santa Isabel II Sección.

De acuerdo con los testimonios, el pasajero viajaba acompañado por su pareja, de 34 años, cuando se descompensó de manera repentina. Personal policial que patrullaba la zona intervino de inmediato y comenzó las maniobras de reanimación mientras solicitaba asistencia médica.

Noticias Relacionadas Final conmovedor: encontraron sano a Bryan Espínola tras una intensa búsqueda

Minutos después arribó un servicio de emergencias, cuyos profesionales continuaron con las maniobras, pero a pesar de los esfuerzos no lograron revertir el cuadro. El hombre perdió la vida en el lugar.