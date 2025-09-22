Cuatro detenidos por robos y violencia, con vehículos y droga secuestrados

La Policía de Córdoba informó que en las últimas horas se llevaron a cabo una serie de operativos en distintas localidades del sur provincial, que terminaron con la detención de cuatro personas y el secuestro de elementos de interés.

Los procedimientos tuvieron lugar en Vicuña Mackenna, Bell Ville, Villa Rumipal, Villa María, Río Cuarto y Villa Nueva. Allí se logró la recuperación de tres vehículos con pedido judicial, el secuestro de estupefacientes y la incautación de teléfonos celulares relacionados a las investigaciones.

Las personas detenidas están acusadas de distintos hechos vinculados a robos y episodios de violencia. Todos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en las causas que motivaron los operativos.