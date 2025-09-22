Se encuentran fuera de peligro

Dos obreros heridos tras un derrumbe en Nueva Córdoba

Los trabajadores fueron aplastados por una pared de tierra que se desplomó en la zona del subsuelo.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 22 de septiembre de 2025 · 12:12

Dos operarios resultaron heridos tras un derrumbe ocurrido esta mañana en un edificio en construcción en Nueva Córdoba.

Según pudo conocerse, el hecho se produjo en una obra en la calle Rondeau al 540 y trascendió que los obreros fueron asistidos por el servicio de emergencias y se encontrarían fuera de peligro.

En el lugar, registró un desmoronamiento de una pared de tierra que atrapó a los trabajadores en la zona del subsuelo.

Más de
trabajadores heridos obra en construcción Derrumbe Córdoba

Comentarios