Dos obreros heridos tras un derrumbe en Nueva Córdoba

Dos operarios resultaron heridos tras un derrumbe ocurrido esta mañana en un edificio en construcción en Nueva Córdoba.

Según pudo conocerse, el hecho se produjo en una obra en la calle Rondeau al 540 y trascendió que los obreros fueron asistidos por el servicio de emergencias y se encontrarían fuera de peligro.

En el lugar, registró un desmoronamiento de una pared de tierra que atrapó a los trabajadores en la zona del subsuelo.