Dos sindicalistas acusados de intimidar a funcionarias irán a juicio oral

El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, resolvió elevar a juicio la causa contra los sindicalistas Dante y Rolando Ibalo, acusados de coacción y amenazas en perjuicio de dos funcionarias municipales de Monte Maíz.

De acuerdo a la investigación, las víctimas —una concejala y la jueza de faltas— denunciaron presiones y expresiones intimidatorias en el marco de un conflicto gremial. La Fiscalía sostuvo que se encuentra acreditada la participación de los imputados y remarcó la gravedad institucional del caso, ya que las amenazas fueron dirigidas contra mujeres que cumplían funciones públicas.

Con esta resolución, el expediente pasó a la Cámara Criminal de Bell Ville, donde los acusados deberán enfrentar un juicio oral y público.