Envían a juicio a un joven en Córdoba por crear imágenes falsas de sus compañeras desnudas

Un caso inédito en la provincia de Córdoba llegó a la Justicia y fue elevado a juicio: un joven está acusado de fraguar fotografías de sus compañeras de colegio mediante inteligencia artificial (IA), colocándolas en escenas pornográficas. La decisión judicial marca un precedente en el uso indebido de estas herramientas tecnológicas con fines delictivos.

El abogado José D'Antona, representante de tres víctimas que realizaron la denuncia, confirmó que el acusado será juzgado por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género en dos hechos, aunque no se descarta que la causa sume más casos.

En diálogo con Cadena 3, D’Antona explicó: “El fiscal pidió la elevación a juicio, la defensa se opuso, pero el juzgado de control ratificó esa decisión. A la defensa le queda un recurso más ante una Cámara, pero la contundencia de las pruebas y el rápido accionar de la Justicia nos permiten esperar con confianza la resolución”.

Posibles penas de hasta 20 años

Según detalló el letrado, el Código Penal argentino contempla penas que varían según la gravedad de las lesiones: leves, graves o gravísimas. En este caso, las pericias confirmaron que el daño psicológico sufrido por las víctimas es considerado grave.

“Dado que median cuestiones de género y ya hay dos hechos comprobados, la pena prevista podría ir de tres a veinte años de prisión”, señaló D’Antona.

Un delito sin precedentes en Argentina

El caso incorpora el uso de técnicas como el Face Swapping, que permite superponer rostros en videos o imágenes, en este caso de carácter pornográfico. Para el abogado, se trata de un hecho novedoso en el país:

“En Argentina, y en los países que uno tiene en el radar jurídico, no existen antecedentes de una condena por este mecanismo delictivo aplicando la Ley Olimpia, que regula la violencia digital”, destacó.

El impacto en las víctimas

Todas las víctimas son menores de edad y sufrieron consecuencias psicológicas significativas.

“El daño fue comprobado por pericias interdisciplinarias. No es un capricho nuestro. Las adolescentes padecieron ansiedad, ataques de pánico, necesidad de terapia y complicaciones en su vida cotidiana. Los primeros meses fueron muy difíciles y aún no sabemos cómo las afectará en el futuro”, describió D’Antona.

Además, advirtió sobre el riesgo de que las imágenes continúen circulando en internet: “Es devastador para chicas que están en plena adolescencia descubrir que su imagen puede aparecer en búsquedas sin consentimiento”.

Sin arrepentimiento del acusado

Consultado sobre la actitud del imputado, el abogado afirmó que no hubo comunicación con las víctimas ni señales de arrepentimiento:

“Hasta donde me informaron mis clientas, nunca. El acusado, que ya era mayor de edad cuando ocurrieron los hechos, ejerce su derecho a defensa con abogados, pero no tenemos noticias de pedidos de disculpas o gestos de reparación”, sostuvo.

Con esta decisión, la Justicia cordobesa deja en claro que este tipo de acciones no son una broma ni un juego, sino un delito grave que puede tener consecuencias penales ejemplares.