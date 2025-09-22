Escándalo en Córdoba: empresario admitió defraudar a su familia

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 10° Nominación de Córdoba condenó a Pablo Guillermo Lana a dos años y ocho meses de prisión condicional por el delito de administración fraudulenta. El empresario había sido denunciado por sus propios hermanos, socios en una empresa familiar en liquidación.

En un juicio abreviado, Lana reconoció haber sustraído vehículos, grúas, herramientas y maquinaria de gran porte, que utilizó en beneficio propio y sin consentimiento del resto de los socios. El fiscal Gustavo Arocena sostuvo la acusación y el camarista Carlos Palacio Laje dictó la condena.

El tribunal ordenó como condición para evitar el cumplimiento efectivo de la pena que el condenado restituya todos los bienes en un plazo de diez días a la sociedad en liquidación.

Durante el juicio, sus hermanos Gabriel Alejandro y Gustavo Marcelo Lana, quienes actuaron como querellantes, estuvieron presentes aunque decidieron no iniciar acciones civiles en contra del acusado.

En los fundamentos, Palacio Laje resaltó que la defraudación a la propia familia agravaba el reproche penal. Sin embargo, valoró como atenuante que el acusado confesara libremente los hechos.