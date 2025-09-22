Final conmovedor: encontraron sano a Bryan Espínola tras una intensa búsqueda

La Policía de Córdoba localizó este domingo a Bryan Mathías Espínola Olivieri, ciudadano uruguayo de 27 años, quien estaba desaparecido desde el pasado 9 de septiembre. El hallazgo se produjo en la zona rural de Capilla de la Merced, a unos 30 kilómetros de Río Primero y cerca de 100 kilómetros de la capital cordobesa.

Espínola había llegado a Córdoba Capital el 6 de septiembre en busca de una oportunidad laboral a partir de un contacto local. El día 9 avisó a su familia que emprendía el regreso a Montevideo, pero desde entonces se perdió toda comunicación. La incertidumbre llevó a sus familiares a viajar a Córdoba, y el 15 de septiembre radicaron la denuncia en la Unidad Judicial N°4, dependiente de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 4, a cargo del Dr. Ernesto De Aragón.

Desde ese momento se activó el protocolo de búsqueda, a cargo del Departamento de Protección de Personas de la Dirección General de Investigaciones Criminales. Se investigó el lugar donde se había hospedado, se revisaron cámaras de seguridad y domos, y se tomaron testimonios.

Este domingo, alrededor de las 08:30 horas, se desplegó un operativo de gran escala con más de 100 efectivos, que incluyó personal del DUAR, Brigada de Investigaciones de la Departamental Río Primero, SEOM, División Canes, Caballería y otras unidades tácticas. Gracias a ese despliegue, el joven fue hallado caminando, desorientado y con signos de debilidad física.

Una vez resguardado, fue trasladado a la Jefatura de Policía, donde recibió atención médica y contención. Allí lo recibieron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe de la fuerza, Crio. Gral. Antonio Urquiza, y distintas autoridades. Finalmente, se produjo el emotivo reencuentro con su padre, Roberto, y sus hermanos Robert y Juan, quienes lo aguardaban con profunda emoción.