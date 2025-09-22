Incendio controlado: levantaron la guardia de cenizas en la zona de las 100 curvas

Este lunes a la madrugada se levantó la guardia de cenizas en la zona de la Variante Costa Azul, donde ayer se había registrado un incendio que obligó a un amplio operativo de bomberos voluntarios y brigadas del ETAC.

El foco ígneo, que se inició en la tarde del domingo sobre monte bajo y pastizales, generó preocupación entre vecinos y automovilistas. Para combatir las llamas y facilitar el ingreso de las dotaciones, debió cerrarse el camino de las 100 curvas por varias horas.

Tras contener el incendio, los equipos permanecieron durante la noche en guardia de cenizas, a fin de prevenir reinicios. Finalmente, alrededor de las 5 de la mañana de este lunes, se dio por concluida la vigilancia y se confirmó que no había riesgos en la zona.

Con la situación bajo control, el tránsito por el sector se encuentra totalmente habilitado y no se registraron daños en viviendas ni evacuaciones.