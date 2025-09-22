Insultos, golpes y hasta un choque tras los festejos en Potrero de Garay

Un violento enfrentamiento que incluyó golpes de puño, patadas y hasta un choque se produjo durante los festejos por el Día de la Primavera en Potrero de Garay. El hecho se registró el domingo pasado en horas de la madrugada luego de una violenta discusión entre jóvenes que se trasladó a la calle y fue registrada en un video que rápidamente se viralizó.

Los cruces verbales fueron acrecentándose hasta que un determinado momento, empezaron las agresiones físicas. En medio del intercambio de golpes, el conductor de una camioneta aceleró marcha atrás para impactar contra el auto de otro de los involucrados.

La situación derivó en amenazas con piedras y en un determinado momento, el joven se subió al rodado y escapó.

Las imágenes comenzaron a circularon en redes sociales y muestran el descontrol que se vivió en el lugar.