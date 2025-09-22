La Para: vehículo con menores chocó contra dos animales en la ruta

Un accidente de tránsito se registró este domingo por la noche en la Ruta Nacional 17, a la altura de la quesería La Para Mar. Un vehículo Fiat Ducato, conducido por un hombre de 44 años de la localidad de Balnearia, colisionó con dos animales vacunos de aproximadamente 100 kilos cuando circulaba en dirección La Para – Balnearia.

El rodado transportaba a un grupo de 15 niños de una escuela de deportes. Inmediatamente se dio aviso al 101 y al lugar acudieron efectivos policiales, personal del destacamento de Marull y una ambulancia del Hospital La Para.

Los profesionales de la salud revisaron a la totalidad de los pasajeros y constataron que todos se encontraban en buen estado de salud, sin registrar lesiones. Posteriormente, los menores fueron trasladados en otro vehículo para regresar a sus hogares.

Las autoridades investigan las circunstancias que originaron la presencia de los animales sobre la calzada, mientras se labran las actuaciones correspondientes.