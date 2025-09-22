Marcos Juárez: Vuelco en la autopista: conductor de un utilitario fue hospitalizado

Un accidente vehicular se registró esta mañana a las 6:25 en el ingreso principal de Marcos Juárez desde la autopista, donde un vehículo utilitario protagonizó un vuelco en solitario.

Al llegar al lugar, personal de la Asociación de Bomberos Voluntarios encontró al único ocupante del rodado fuera del habitáculo. El conductor fue asistido en el lugar y trasladado al hospital para un control médico preventivo.

Los bomberos aseguraron la escena, liberaron la calzada para restablecer la circulación normal y trabajaron con cuatro unidades y un total de 22 efectivos.