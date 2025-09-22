Misterio en Cosquín: un adolescente de 15 años está desaparecido

La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín difundió un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de Carlos Iván Bracamonte, un adolescente de 15 años que permanece desaparecido desde el pasado 21 de junio de 2025.

El joven fue visto por última vez en la intersección de calle Imperial y Carlos V, en barrio El Condado, durante la mañana de aquel día.

Bracamonte es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello oscuro y corto, peinado hacia un costado, ojos marrones y tez clara. Al momento de su desaparición vestía un pantalón bordó y una campera roja con gris. No posee tatuajes visibles.

Cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo puede comunicarse a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293 (internos 56801, 56802 o 56803); a la Comisaría de Cosquín (3541-458160), o bien a la dependencia policial o judicial más cercana.