Operativo en Córdoba: rescataron a una joven cautiva y secuestraron un arsenal

Un operativo policial en barrio Marqués Anexo terminó con el rescate de una joven de 22 años que habría permanecido cautiva en una vivienda, además del secuestro de un arsenal de armas y la aprehensión de dos personas mayores de edad.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la noche del miércoles en una vivienda de manzana 41, bajo directivas del fiscal Andrés Rubén Godoy, de la Fiscalía de Instrucción 3 (Turno 1). En el lugar, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 22, con apoyo de distintas divisiones operativas, irrumpió en el domicilio y secuestró varias armas de fuego, municiones, un chaleco balístico, teléfonos celulares y un automóvil Nissan Tiida con pedido de secuestro vigente.

Sin embargo, el hecho más relevante se produjo horas más tarde, cuando durante la madrugada efectivos policiales hallaron a una joven de 22 años que declaró haber estado retenida contra su voluntad en esa misma vivienda. La víctima presentaba lesiones visibles y signos de haber estado atada, por lo que recibió asistencia médica inmediata, contención y fue puesta a disposición de la justicia.

En paralelo, dos personas quedaron aprehendidas y trasladadas a sede judicial en el marco de la investigación.

En el procedimiento participaron brigadas de Investigaciones, CAP, Infantería, Seom, Policía Judicial y División Canes, quedando todo lo actuado bajo las órdenes de la Fiscalía interviniente.