Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque

Delincuentes aprovecharon que, por estos días, Carolina Pampita Ardohain no está en su casa porque viajó al exterior e ingresaron en su casa de Barrio Parque. La conductora de Los 8 escalones, en las tardes de El 13, está en España por compromisos laborales con la marca Carolina Herrara. Y malvivientes ingresaron a su propiedad con un objetivo claro: la caja fuerte.

Desde enero de 2024, Pampita se mudó a esta residencia de lujo luego de dejar su triplex en Palermo, afectada tras un fuerte aumento en el alquiler. Desde entonces, la también modelo con sus 4 hijos se instaló en el lugar y, desde allí, reorganizó su vida. Eligió esa zona no sólo por lo linda que es por su destacada arquitectura señorial y calles pobladas de vegetación sino por 2 motivos centrales.

Por un lado, porque la mansión en la que eligió vivir está muy cerca del lugar donde vive Benjamín Vicuña, padre de sus hijos varones, Bautista, Beltrán y Benicio. Y, por el otro lado, porque significa un punto súper cercano al jardín al que va Anita, su hija más chiquita, sobre la Avenida Figueroa Alcorta.

Los ladrones lograron ingresar a la propiedad de Carolina en las últimas horas pero todo quedó registrado por las cámaras de seguridad que hay adentro de la casona, ubicada sobre la calle Juez Tedín. Los asaltantes rastrearon la caja fuerte del lugar con el objetivo de conseguir dinero en pesos y en moneda extranjera. Pero no conformes con eso, también se "alzaron" con objetos de valor.