Río Cuarto: 33 detenidos y 18 vehículos incautados en operativos policiales

Durante el fin de semana, la Policía de Córdoba desplegó una serie de operativos en distintos puntos de la ciudad de Río Cuarto que derivaron en un total de 33 detenidos.

Los procedimientos estuvieron vinculados a hechos de robos, daños y diversas infracciones al Código de Convivencia. Además, se secuestraron 18 vehículos y 5 armas de fuego.

En las acciones también participó personal de la Guardia Local de Prevención, que colaboró en las tareas de control y patrullaje.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia mientras se avanza en las investigaciones correspondientes.