San José de la Dormida: recuperan un vehículo sustraído de la Guardia Urbana

San José de la Dormida. Un insólito episodio se registró en la mañana de ayer en San José de la Dormida, departamento Tulumba, cuando un hombre se apoderó de una camioneta Nissan perteneciente a la Guardia Urbana Municipal.

De acuerdo con la información policial, el rodado fue sustraído en inmediaciones de un local bailable, mientras el personal de la Guardia Urbana realizaba tareas preventivas.

Tras un operativo cerrojo desplegado en la región, la camioneta fue localizada en un camino rural cercano a Sebastián Elcano y posteriormente recuperada. El hecho quedó bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.

