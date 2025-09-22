Tragedia en Río Ceballos: mujer murió tras ser atacada por perros dogo

Una mujer de 82 años perdió la vida este domingo en Río Ceballos tras ser atacada, aparentemente, por dos perros de raza dogo que vivían en su domicilio de calle Chubut al 100, en barrio Loza.

El hallazgo fue realizado por el hijo de la víctima, quien al regresar a la vivienda la encontró tendida en el suelo, sin signos vitales y con severas heridas en el rostro y el cuero cabelludo que serían compatibles con mordidas de los animales.

El hecho generó conmoción en la ciudad y abrió una investigación para determinar responsabilidades, así como el futuro de los perros involucrados, que podrían ser retirados del domicilio en las próximas horas.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para establecer las circunstancias del ataque y precisar cómo se produjo la agresión que derivó en la muerte de la mujer.