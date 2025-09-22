Tragedia en ruta 3: un hombre murió en un choque frontal

Aldea Santa María. Un fatal accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en el kilómetro 308 de la ruta provincial 3, en jurisdicción del departamento Unión, donde un hombre de 60 años perdió la vida.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fatal circulaba en un automóvil Volkswagen Gol Trend cuando, por causas que aún se investigan, colisionó contra una camioneta Chevrolet S10 conducida por un hombre de 72 años.

Al arribar al lugar, el servicio médico constató el deceso del conductor del VW Gol. El otro involucrado no presentó heridas de gravedad.

La fiscalía de turno investiga las circunstancias en que se produjo el siniestro.

