Un camión con carne volcó en Mendoza y la gente intentó llevarse las medias reces
Un camión que transportaba carne chocó con un vehículo utilitario y volcó en la ciudad mendocina de Guaymallén.
El conductor del rodado de menor porte pinchó una rueda e impactó con el transporte de carga que circulaba en la misma dirección, conforme a la información del portal del diario Los Andes.
El camionero perdió el control, destruyó el guardarraíl, cayó sobre la calle Cañadita Alegre y de milagro no hubo víctimas fatales ni heridos.
Las medias reces se esparcieron sobre el pavimento, motivo por el que la Policía desplegó un operativo para resguardar la escena y evitar que los habitantes intenten sustraer la carne.
Las autoridades efectuaron un corte total del tránsito en el Acceso Este y personal de Defensa Civil se encargó de retirar los restos de comida.
El chofer del camión resultó herido con politraumatismos y la situación se normalizó.