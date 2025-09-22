Un camión con carne volcó en Mendoza y la gente intentó llevarse las medias reces

Un camión que transportaba carne chocó con un vehículo utilitario y volcó en la ciudad mendocina de Guaymallén.

El conductor del rodado de menor porte pinchó una rueda e impactó con el transporte de carga que circulaba en la misma dirección, conforme a la información del portal del diario Los Andes.

El camionero perdió el control, destruyó el guardarraíl, cayó sobre la calle Cañadita Alegre y de milagro no hubo víctimas fatales ni heridos.

Las medias reces se esparcieron sobre el pavimento, motivo por el que la Policía desplegó un operativo para resguardar la escena y evitar que los habitantes intenten sustraer la carne.

Las autoridades efectuaron un corte total del tránsito en el Acceso Este y personal de Defensa Civil se encargó de retirar los restos de comida.

El chofer del camión resultó herido con politraumatismos y la situación se normalizó.