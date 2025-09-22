Villa Carlos Paz: el hombre que se accidentó conducía una moto robada

Villa Carlos Paz. El hombre de 33 años que resultó herido este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Holbein y Guido Spano, en Villa Carlos Paz quedó detenido luego de comprobarse que la motocicleta que conducía tenía pedido de secuestro por robo.

El siniestro se produjo cuando el conductor perdió el control de una motocicleta Honda Wave e impactó contra un guardarraíl. Personal de emergencias asistió al herido, quien sufrió un traumatismo en la pierna derecha y recibió curaciones en el lugar, sin necesidad de traslado hospitalario.

Al verificar los datos del rodado, la Policía constató que la moto tenía pedido de secuestro vigente emitido por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz desde el 26 de febrero de 2024. Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo y al traslado del conductor, quien quedó imputado por el hecho. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.

