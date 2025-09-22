Villa del Rosario: hallan sin vida a una mujer en su domicilio

Villa del Rosario. En la tarde de ayer, una mujer de 51 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en calle Catamarca al 500, en la localidad de Villa del Rosario, departamento Río Segundo.

Según fuentes policiales, el hallazgo ocurrió cuando la hermana de la víctima, que se encontraba en el patio, ingresó nuevamente al comedor y la encontró tendida en el suelo, con una aparente lesión en la cabeza. En la casa también estaba presente la pareja de la mujer, quien descansaba en una habitación.

De inmediato se intentaron maniobras de reanimación y se solicitó la asistencia de un servicio de emergencias, que finalmente constató el deceso. Las autoridades judiciales y policiales investigan las circunstancias del hecho.

