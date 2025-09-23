Bomberos controlaron un foco que se reactivó en la variante Costa Azul

En la tarde-noche de ayer volvió a reactivarse el incendio en la zona de la variante Costa Azul, a metros del camino de las 100 curvas, donde el domingo se había combatido un foco que obligó a cortar el tránsito durante varias horas.

Las llamas reaparecieron sobre pastizales y monte bajo y generaron preocupación en vecinos y automovilistas que circulaban por el sector. De inmediato se desplegaron dotaciones de bomberos y brigadas del ETAC, que trabajaron hasta entrada la madrugada para contener el frente y evitar que se expandiera hacia sectores poblados.

Durante toda la noche se mantuvo la guardia de cenizas y recién en las primeras horas de la mañana se informó que la situación quedó bajo control. Se espera un parte oficial con el detalle del operativo y la superficie afectada.