Bomberos controlaron un foco que se reactivó en la variante Costa Azul

Incendio en las sierras
Bomberos controlaron un foco que se reactivó en la variante Costa AzulBomberos trabajaron intensamente hasta horas de la mañana para controlar el frente que se reactivó anoche.
En la tarde-noche de ayer volvió a reactivarse el incendio en la zona de la variante Costa Azul, a metros del camino de las 100 curvas, donde el domingo se había combatido un foco que obligó a cortar el tránsito durante varias horas.
Las llamas reaparecieron sobre pastizales y monte bajo y generaron preocupación en vecinos y automovilistas que circulaban por el sector. De inmediato se desplegaron dotaciones de bomberos y brigadas del ETAC, que trabajaron hasta entrada la madrugada para contener el frente y evitar que se expandiera hacia sectores poblados.
Durante toda la noche se mantuvo la guardia de cenizas y recién en las primeras horas de la mañana se informó que la situación quedó bajo control. Se espera un parte oficial con el detalle del operativo y la superficie afectada.