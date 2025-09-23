Choque en Bialet Massé dejó dos heridos y un hospitalizado grave

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes al mediodía en pleno centro de Bialet Massé dejó como saldo a dos personas hospitalizadas.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida San Martín y Roque Sáenz Peña, donde colisionaron una motocicleta Corven Triax y un automóvil Ford Ka.

El conductor de la moto, un hombre de 59 años, circulaba acompañado por su pareja de 57. Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda, mientras que la mujer presentó politraumatismos.

En el lugar trabajó personal policial y un servicio de emergencias que trasladó a ambos heridos al Hospital Funes para su atención. La conductora del Ford Ka, una mujer de 58 años, no presentó lesiones.