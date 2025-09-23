Confirman el origen del incendio que obligó a cortar el camino de las 100 curvas

Bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz confirmaron que el incendio forestal iniciado el domingo entre el Camino de las 100 curvas y la Variante Costa Azul se originó por un cortocircuito en el tendido eléctrico de alta tensión que atraviesa la zona.

El foco ígneo, que obligó a cortar el camino el domingo para permitir el ingreso de dotaciones, mantuvo en vilo a vecinos y automovilistas. Más de 30 bomberos de Carlos Paz, Bialet Massé y Tanti, junto a brigadas del ETAC y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, trabajaron intensamente durante tres días para contener las llamas.

Anoche se produjo un reinicio del fuego, lo que obligó a redoblar esfuerzos hasta entrada la madrugada. Finalmente, durante la mañana de este martes, el operativo pasó a estado de guardia de cenizas y se informó que la situación quedó bajo control.

En total, se desplegaron maniobras de tendido de líneas de agua de hasta 600 metros para frenar el avance de las llamas, en un contexto de riesgo extremo por los fuertes vientos del norte.

Las autoridades remarcaron que Córdoba atraviesa jornadas críticas por riesgo de incendios forestales y recordaron la prohibición absoluta de encender fuego en toda la provincia.