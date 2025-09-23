Crece el malestar en Villa Allende por la medida de cerrar calles

Crece el malestar en Villa Allende por la medida de cerrar callesLa Justicia analiza los amparos por el cierre de calles. Vecinos cuestionan la medida municipal y piden que se garantice la libre circulación en la ciudad.
En Villa Allende continúa la polémica por el programa municipal que prevé el cerramiento vehicular de algunas calles. Un grupo de vecinos presentó amparos judiciales para frenar la iniciativa y solicitar que se asegure el derecho a circular.
La Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba decidió que estos amparos se tramiten de manera colectiva, ya que el tema afecta a todos los habitantes y a quienes transitan por la ciudad.
Como parte del proceso, se ordenó difundir la causa en medios oficiales para que otros vecinos puedan conocer y sumarse al reclamo.