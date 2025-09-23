Crece el malestar en Villa Allende por la medida de cerrar calles

La Justicia analiza los amparos por el cierre de calles. Vecinos cuestionan la medida municipal y piden que se garantice la libre circulación en la ciudad.
martes, 23 de septiembre de 2025 · 10:00

En Villa Allende continúa la polémica por el programa municipal que prevé el cerramiento vehicular de algunas calles. Un grupo de vecinos presentó amparos judiciales para frenar la iniciativa y solicitar que se asegure el derecho a circular.

La Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba decidió que estos amparos se tramiten de manera colectiva, ya que el tema afecta a todos los habitantes y a quienes transitan por la ciudad.

Como parte del proceso, se ordenó difundir la causa en medios oficiales para que otros vecinos puedan conocer y sumarse al reclamo.

