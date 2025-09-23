Desesperado rescate: un bebé de 11 días fue salvado en Córdoba

Barrio Inaudi
Desesperado rescate: un bebé de 11 días fue salvado en CórdobaLa madre pidió auxilio a un patrullero; los efectivos lograron estabilizar al recién nacido y lo derivaron a una clínica con diagnóstico de broncoaspiración
Un dramático episodio ocurrió ayer en barrio Inaudi, cuando una madre pidió desesperada ayuda a un patrullero que recorría calle Cmro. Julio César Meisner. Su hijo de apenas 11 días se encontraba ahogado y sin reacción.
Los efectivos aplicaron maniobras de desobstrucción de las vías aéreas y consiguieron estabilizar al pequeño. De inmediato, dispusieron un cordón sanitario con apoyo de otros móviles y motocicletas, además del monitoreo aéreo por cámaras, para trasladarlo con urgencia a la Clínica del Sol.
Allí, los médicos confirmaron un cuadro de broncoaspiración y lo dejaron en observación.
El oficial ayudante Nahuel Ortiz detalló que colocó al bebé boca abajo y le dio palmadas en la espalda hasta que pudo respirar con normalidad. Luego, junto a la madre, lo llevó a la guardia para mayor seguridad.
“Con el apoyo de los compañeros y la colaboración de la gente, logramos llegar rápido a la clínica”, señaló Ortiz.
El caso quedó enmarcado dentro del programa Cordobeses en Alerta, que conecta a los vecinos con la Policía mediante WhatsApp para responder de manera inmediata ante emergencias, delitos o accidentes.