Habló el conductor acusado por el choque fatal en Villa Carlos Paz

El conductor acusado de haber chocado y provocar la muerte de un motociclista en la zona del Puente Negro, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y defendió su inocencia. En las últimas horas, se conoció el fallecimiento de Fernando Agustín Ledesma, quien se trasladaba a bordo de una moto que fue embestida por una camioneta a mediados del mes de agosto.

Mientras la justicia avanza para determinar cómo se produjo el siniestro y si existió algún tipo de responsabilidad del ocupante del rodado mayor, los abogados defensores sostuvieron que el hombre «no se dio a la fuga ni incurrió en ninguna maniobra indebida».

El abogado Carlos Maria Cardeilhac representa al acusado junto al doctor Enrique Cardeilhac y dijo a El Diario: «Nuestro defendido se encuentra muy consternado y triste por el lamentable accidente ocurrido, transmitiendo las condolencias y su más sentido pésame a la familia del joven fallecido. Si bien hasta el momento nuestro defendido no fue indagado por la Fiscalía, a los fines de ejercer su derecho de defensa, desde ya expresamos que no es cierto que se haya dado a la fuga ni incurrió en ninguna maniobra indebida y se conducía respetando las normas de tránsito».

«Nuestro defendido es una persona muy trabajadora que solo registra un antecedente por un conflicto familiar con su ex esposa, el cual ya fue resuelto por la propia Fiscalía del Tercer Turno de Carlos Paz y en ningún momento entorpeció la investigación, siempre se puso a disposición de la justicia, por lo que solicitamos que a la brevedad se lo cite a la declaración indagatoria»; finalizó.