Madre, hijas y yerno detenidos por venta de drogas en Córdoba

Tras dos meses de investigaciones y reiteradas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó una vivienda en calle Leopoldo Casavega al 2400 de barrio Villa Adela, en la ciudad de Córdoba.

En el lugar fueron detenidas cuatro personas mayores de edad —una mujer, sus dos hijas y un yerno— acusados de integrar una organización dedicada a la venta de drogas. Durante el procedimiento se secuestraron 115 dosis de cocaína, 230 de marihuana, 964 gramos de sustancia de corte, $424.100 en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

El punto de expendio funcionaba a escasos metros de un jardín de infantes, lo que aumentó la preocupación de los vecinos y autoridades.

La Fiscalía del fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno dispuso el traslado de los detenidos y el secuestro de las evidencias a sede judicial.