Motociclista herido tras choque en el centro de Carlos Paz

El joven de 26 años sufrió politraumatismos al impactar contra un Chevrolet Tracker en la esquina de San Martín y Mozart. Fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital Sayago para su atención.

El siniestro ocurrió en la mañana de este martes, cuando el conductor de la motocicleta Rowser se vio involucrado en circunstancias que aún se investigan con el vehículo conducido por un hombre de 61 años. Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y recabar información sobre lo sucedido.