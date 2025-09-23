Murió el hombre atropellado en el Puente Negro de Carlos Paz

El hombre que había sido atropellado en el mes de agosto en la zona del Puente Negro, en la ciudad de Villa Carlos Paz, perdió la vida en las últimas horas y se ordenó la imputación del conductor que estuvo involucrado. La víctima fue identificada como Fernando Agustín Ledesma, quien se trasladaba a bordo de una moto que fue embestida por una camioneta.

La justicia avanza para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer si el ocupante del rodado mayor (que se habría dado a la fuga) incurrió en algún tipo de maniobra indebida y si respetaba el límite de velocidad.

Según pudo conocer El Diario, Ledesma permanecía internado con graves heridas desde el 10 de agosto.

Tras haber huido del lugar de los hechos, el conductor de la camioneta fue localizado en Icho Cruz y trascendió que cuenta con antecedentes penales.