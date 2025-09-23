Operativo en Córdoba: secuestraron cocaína y un arma falsa en Villa Los Galpones

En la noche del lunes, un operativo policial en barrio Villa Los Galpones terminó con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de 60 envoltorios con una sustancia de características similares a la cocaína, además de una réplica de arma de fuego tipo revólver.

El procedimiento se realizó en un pasaje sin numeración y contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Durante la intervención, personas del sector comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra el personal policial. Para dispersar la agresión fue necesario utilizar armamento menos letal. Pese a la violencia del episodio, no se registraron heridos.