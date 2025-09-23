Operativo en Córdoba: secuestraron cocaína y un arma falsa en Villa Los Galpones

Villa Los Galpones
Operativo en Córdoba: secuestraron cocaína y un arma falsa en Villa Los GalponesLa Policía incautó 60 envoltorios con sustancia similar a cocaína; durante el operativo hubo agresiones con piedras contra los uniformados
En la noche del lunes, un operativo policial en barrio Villa Los Galpones terminó con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de 60 envoltorios con una sustancia de características similares a la cocaína, además de una réplica de arma de fuego tipo revólver.
El procedimiento se realizó en un pasaje sin numeración y contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Durante la intervención, personas del sector comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra el personal policial. Para dispersar la agresión fue necesario utilizar armamento menos letal. Pese a la violencia del episodio, no se registraron heridos.