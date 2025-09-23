Paravachasca: desarticularon una carrera ilegal de caballos de carrera

Despeñaderos. La Policía de la Departamental Santa María suspendió una carrera ilegal de caballos de carrera que se desarrollaba en un predio privado y donde además había apuestas clandestinas, según comunicaron. Las autoridades, tanto policiales como municipales, fueron advertidas de la carrera por la publicidad difundida en las redes sociales.

Según se comunicó oficialmente, durante la tarde del pasado domingo 22, personal de la Departamental Santa María, bajo la dirección del Comisario Mayor Héctor Villagra, en conjunto con inspectores municipales, desarticuló carreras de caballos clandestinas en un predio rural de Despeñaderos.

Tras recibir información sobre la posible realización del evento, las autoridades se trasladaron al lugar y fueron autorizadas por los organizadores a ingresar. En el predio se constató la existencia de una pista improvisada y varios equinos, confirmando que la carrera se desarrollaba sin las autorizaciones ni las condiciones de seguridad reglamentarias.

Se notificó a los responsables y se labró un acta municipal por la realización de un evento no autorizado. Las personas presentes se retiraron del lugar sin incidentes. La intervención refuerza el compromiso de la Policía de Córdoba y las autoridades municipales con la prevención de actividades que ponen en riesgo la seguridad de las personas y los animales involucrados.