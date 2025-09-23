Polémica en Marcos Juárez: suspendieron castraciones municipales y cuestionan la medida

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez resolvió suspender el programa municipal de castraciones masivas que funcionaba desde hace dos años. La medida estará vigente hasta que el esquema se adecúe a la normativa provincial que regula este tipo de prácticas.

El Colegio Médico Veterinario de Córdoba respaldó la decisión, al sostener que la castración es una herramienta clave para el control poblacional de animales, pero debe realizarse en condiciones que garanticen la bioseguridad, la responsabilidad profesional y la salud pública frente a las zoonosis.

Sin embargo, la Red de Políticas Públicas envió una nota a la intendenta Sara Majorel donde expresó su preocupación por lo que consideran una extralimitación de funciones de la fiscalía. Según el escrito, la suspensión del programa constituye una intromisión indebida en la esfera de competencias del Poder Ejecutivo y del Concejo Deliberante municipal, que vulnera el principio de división de poderes y la autonomía local.

La organización recordó que las ordenanzas Nº 3129/2023 y Nº 3160/2023 del Concejo Deliberante de Marcos Juárez respaldan legalmente el programa, declarando la primera de ellas como norma de orden público y dándole marco a una política de salud.

“La facultad de suspender actos administrativos municipales no corresponde a un fiscal de instrucción, sino al propio municipio o a un juez competente en el marco de un debido proceso”, señalaron desde la Red.

De esta forma, mientras la suspensión cuenta con el apoyo del Colegio Médico Veterinario, también genera debate institucional por el alcance de la medida y sus implicancias en la autonomía de los municipios.