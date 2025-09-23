Recuperaron motos robadas y hallaron armas y drogas en un domicilio

La Policía de Córdoba realizó un operativo en una vivienda ubicada en calle Pedro Robelli y Calle Pública de barrio Asentamiento Mi Esperanza, donde se secuestraron cuatro motocicletas robadas, armas de fuego, drogas y diversos elementos vinculados a ilícitos.

En el domicilio se halló un inhibidor de alarma tipo handy, cuatro teléfonos celulares, vestimentas, dinero en efectivo, dos armas de fuego, 40 cartuchos de distintos calibres y envoltorios con picadura de marihuana y clorhidrato de cocaína.

Además, en el lugar fueron recuperados una motocicleta marca Brava Nevada y una mochila que habían sido sustraídas instantes antes en la zona. Tres motocicletas presentaban pedido judicial vigente.

Durante el procedimiento, un hombre logró huir del lugar, mientras que su pareja fue detenida y trasladada a sede policial. En el operativo colaboraron efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.