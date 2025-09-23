Sur de Córdoba: 44 detenidos y secuestro de vehículos en operativos policiales

En los últimos días, la Policía de Córdoba informó la detención de 44 personas en distintos procedimientos realizados en el sur de la provincia, entre ellas cinco menores de edad.

Los operativos derivaron además en el secuestro de 12 motocicletas —una con pedido de la Justicia—, un automóvil y un arma de fuego.

Las personas quedaron a disposición de las autoridades judiciales por diferentes delitos y contravenciones.