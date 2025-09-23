Un policía fue agredido durante un operativo antidroga en Córdoba

En las últimas horas, un procedimiento policial en barrio Parque San Vicente terminó con tres personas detenidas —dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad— y el secuestro de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo.

El operativo se desarrolló en la intersección de calles Learte y Estados Unidos, cuando un patrullero controló un automóvil Toyota Corolla gris con dos ocupantes. En medio de la intervención se presentó la madre del conductor, quien agredió a un efectivo con un golpe de puño en el rostro, por lo que también fue aprehendida.

En la requisa, la Policía secuestró envoltorios con picadura de marihuana, una suma de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. Posteriormente, se dio participación a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.