Villa General Belgrano: bomberos rescataron a una joven lesionada en una excursión

En la tarde de este martes, los Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano realizaron un operativo de rescate en el Cerro de la Virgen, tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una joven de 18 años, oriunda de Rosario (Santa Fe), integrante de un contingente estudiantil.

La joven sufrió una lesión que le impedía continuar el descenso. Al lugar acudieron los móviles 19 y 21 con nueve efectivos a cargo del oficial subinspector Matías Arias.

En la asistencia inicial, se verificó que la estudiante presentaba molestias en sus piernas que imposibilitaban la marcha. Los bomberos controlaron sus signos vitales —que estaban normales—, realizaron la inmovilización correspondiente y efectuaron un descenso seguro.

Posteriormente, fue trasladada por un servicio de ambulancia al hospital regional para su atención médica.

El operativo concluyó a las 18:50, cuando las unidades regresaron al cuartel sin más novedades.