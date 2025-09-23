Volcó una camioneta con más de 21 mil paquetes de cigarrillos extranjeros

Gendarmería Nacional decomisó una camioneta cargada con 21.500 atados de cigarrillos de origen extranjero en la provincia de Corrientes. El vehículo había intentado evadir un control sobre la Ruta Provincial N.º 40 y fue encontrado volcado en una alcantarilla, sin ocupantes.

El operativo fue realizado por efectivos del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, en la zona de los Esteros del Iberá. Según informaron, la camioneta circulaba a gran velocidad bajo condiciones adversas por la lluvia, lo que provocó el accidente.

Tras el hallazgo, los uniformados constataron que el rodado transportaba 43 cajas con mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”. Con autorización del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, se procedió al traslado del vehículo y la carga para el conteo final, que arrojó un total de 21.500 paquetes de cigarrillos.

En el procedimiento intervino también la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Paso de los Libres. Hasta el momento, no se hallaron a los ocupantes de la camioneta.