Ya tiene fecha el juicio por los robos en los countries de Malagueño

Apuntan al accionar de una banda
Ya tiene fecha el juicio por los robos en los countries de MalagueñoSe presume que se habrían apoderado de un botín de más de 350 millones de pesos.
El juicio por los robos ocurridos entre 2023 y 2024 en los barrios cerrados a la vera de la Ruta C-45, en el ejido de Malagueño, dará inicio el próximo viernes 26 de septiembre y cuenta con siete acusados. Se apunta al accionar de una banda que también habría cometido una serie de hechos delictivos en las Sierras Chicas y en la Provincia de Salta.
Se presume que se habrían apoderado de un botín de más de 350 millones de pesos, compuesto por dinero en efectivo y otros objetos de valor que sustraían de las propiedades.
La presunta cabecilla del grupo sería Valeria Britos y la banda contaba además con la participación de varios familiares suyos. Los imputados son Ramiro Nicolás Britos (apodado Chiri), Ángel Rodrigo Benavídez (conocido como Oreja), Alan Leonel Sariago (apodado Tumbao) y Marcos Agustín Escudero (alias Cuca), todos oriundos de la ciudad de Córdoba. A ellos, se habrían sumado también Fernando Adrián Britos y Leandro Javier Chiliguay.
Pero además, se juzgará el accionar del subcomisario Maximiliano Merlo (imputado de abuso de autoridad), que se cree que aportaba información a la banda, avisándoles si tenían pedidos de captura o de secuestro de algún rodado que era utilizado en los robos.
El grupo habría cometido varios atracos en los barrios cerrados Tejas 4, Causana y Las Cañitas (Malagueño), Bela Vista y Villa Catalina (Río Ceballos), Cuatro Hojas (Mendiolaza) y barrios cerrados de la capital salteña.