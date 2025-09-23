Ya tiene fecha el juicio por los robos en los countries de Malagueño

El juicio por los robos ocurridos entre 2023 y 2024 en los barrios cerrados a la vera de la Ruta C-45, en el ejido de Malagueño, dará inicio el próximo viernes 26 de septiembre y cuenta con siete acusados. Se apunta al accionar de una banda que también habría cometido una serie de hechos delictivos en las Sierras Chicas y en la Provincia de Salta.

Se presume que se habrían apoderado de un botín de más de 350 millones de pesos, compuesto por dinero en efectivo y otros objetos de valor que sustraían de las propiedades.

La presunta cabecilla del grupo sería Valeria Britos y la banda contaba además con la participación de varios familiares suyos. Los imputados son Ramiro Nicolás Britos (apodado Chiri), Ángel Rodrigo Benavídez (conocido como Oreja), Alan Leonel Sariago (apodado Tumbao) y Marcos Agustín Escudero (alias Cuca), todos oriundos de la ciudad de Córdoba. A ellos, se habrían sumado también Fernando Adrián Britos y Leandro Javier Chiliguay.

Pero además, se juzgará el accionar del subcomisario Maximiliano Merlo (imputado de abuso de autoridad), que se cree que aportaba información a la banda, avisándoles si tenían pedidos de captura o de secuestro de algún rodado que era utilizado en los robos.

El grupo habría cometido varios atracos en los barrios cerrados Tejas 4, Causana y Las Cañitas (Malagueño), Bela Vista y Villa Catalina (Río Ceballos), Cuatro Hojas (Mendiolaza) y barrios cerrados de la capital salteña.