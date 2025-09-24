Balearon la casa de la hermana de Lara, una de las chicas asesinadas

La familia de la joven Lara Gutiérrez (una de las tres amigas que fueron asesinadas en la Provincia de Buenos Aires) denunció que una motocicleta abrió fuego contra la casa de su hermana, en Florencio Varela. La causa cuenta con cuatro personas detenidas y la principal hipótesis apunta a una «venganza» vinculada al submundo de la venta de drogas.

Este nuevo episodio de violencia habría ocurrido este miércoles 24 de septiembre frente a la vivienda de Agostina, hermana de Lara, y fue dado a conocer durante una manifestación para exigir justicia por los femicidios de Morena Verri, Brenda Del Castillo y la propia Lara Gutiérrez. «Lara tiene cinco hermanos. Agostina, la mayor, tiene 20 años. Dicen que los atacantes pasaron en moto llamándola por su nombre»; detalló la cronista de TN que se encontraba en el lugar de los hechos.

Los familiares de la víctima solicitaron custodia policial y que se tomen medidas de protección.

La propia Agostina compartió en sus redes sociales una historia de Instagram contando que habían atacado su vivienda.

Sin embargo, el ataque llamó la atención de los investigadores que buscan establecer si existe relación entre la familia y la banda acusada de haber perpetrado el triple crimen.