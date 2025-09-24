Chocaron una moto y un auto: hay dos personas heridas

Villa Carlos Paz. Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este miércoles en la intersección de avenida San Martín y calle Belgrano, en Villa Carlos Paz, dejó como saldo dos personas heridas que debieron ser trasladadas al Hospital Sayago.

El hecho involucró a una motocicleta Honda Wave, conducida por una mujer de 31 años que viajaba acompañada por una adolescente de 14, y a un automóvil Honda Fit al mando de una mujer de 80 años.

Como consecuencia del impacto, las ocupantes de la moto fueron asistidas en el lugar y luego derivadas al hospital Gumersindo Sayago con escoriaciones varias, aunque se encuentran fuera de peligro.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Seguridad Urbana, efectivos policiales y un servicio de emergencias médicas.