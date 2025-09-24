Continúa la búsqueda de restos de desaparecidos en La Perla

La Perla. Por orden del Juzgado Federal N°3, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, comenzó el pasado lunes 22 una nueva búsqueda de restos de desaparecidos en los predios contiguos al espacio de la Memoria de La Perla donde funcionó en la última dictadura militar como un centro clandestino de detención, por donde habrían pasado entre 1976 y 1983, al menos unos dos mil quinientos personas.

Los trabajos están a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes llevarán adelante excavaciones arqueológicas con el fin de dar con los restos de muchas personas cuyo paradero aún se desconoce. El Centro Clandestino de Detención conocido como “La Perla”, ubicado a la vera de la ruta 20, entre las ciudades de Córdoba y Carlos Paz, fue uno de los centros de exterminios más grandes dentro del aparato represivo de la última dictadura cívico militar. Funcionó entre principios de 1976 y fines de 1978 a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez.

La tarea se lleva adelante en el marco de un convenio de cooperación entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

En este contexto, el EAAF mantuvo un encuentro en sede judicial con organismos de Derechos Humanos, familiares de personas desaparecidas, fiscalía y querella, con el objetivo de informar las actividades que se desarrollaran y responder consultas de todas las partes.

Desde el EAAF, que resguarda más de 800 cuerpos de víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983, complementan su información exhortando a la comunidad a que si alguien cuenta con un familiar desaparecido, tiene el derecho de saber si su cuerpo fue encontrado. “Una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo”, señalan y ponen a disposición el correo electrónico [email protected] y el número telefónico 0800 345 323.

