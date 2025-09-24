Córdoba: buscan a Aisha, la joven de 17 años vista por última vez en Santa Isabel

Justicia
Córdoba: buscan a Aisha, la joven de 17 años vista por última vez en Santa IsabelLa adolescente de barrio Santa Isabel fue vista por última vez vestida de negro y con una campera gris. La fiscalía pide colaboración ciudadana.
La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno Tres solicita colaboración para dar con el paradero de Aisha Aylin Maida, una joven de 17 años domiciliada en barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba.
Al momento de ausentarse vestía joggins negros, zapatillas negras, musculosa negra y una campera gris. La adolescente mide 1,80 metros, es de contextura robusta, tiene cabello corto de color negro y llevaba puesto un collar de perlas blancas.
Cualquier información puede aportarse en la Unidad Judicial 6, ubicada en calle Lagunilla 3179, barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba. También están habilitados los teléfonos 4481016 (interno 34101) y 4666251.