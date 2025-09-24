Córdoba liberó nuevas aves rescatadas y ya van 98 en 2025

El Ente Municipal Biocórdoba realizó una nueva liberación de aves recuperadas en el Parque de la Biodiversidad, alcanzando un total de 98 ejemplares reinsertados en su hábitat natural en lo que va del año.

Las especies liberadas en esta oportunidad fueron tres cardenales copetes rojos (Paroaria coronata), un misto (Sicalis luteola), dos corbatitas (Sporophila caerulescens), una reinamora grande (Cyanoloxia brissonii) y una lechuza de los campanarios (Tyto furcata).

Los animales habían llegado al Centro de Rescate Animal tras ser rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre y del mascotismo, algunos con lesiones que requirieron cuidados intensivos.

Previo a su liberación, cada ejemplar atravesó un proceso de recuperación sanitaria y comportamental, supervisado por un equipo profesional de veterinarios, biólogos y cuidadores.

En el operativo intervinieron además equipos técnicos del Parque de la Biodiversidad y agentes de la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba.